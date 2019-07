Actualidade

A antiga casa dos avós serve de exemplo a um projeto ibérico que quer criar na fronteira uma nova atração para turismo científico, com modelos das soluções tradicionais de construção a partir dos materiais e condições locais.

O Biourb Natur junta entidades portuguesas da região de Bragança e espanholas de Castela e Leão na recolha e aplicação de técnicas da arquitetura tradicional e no aproveitamento das condições naturais na construção e soluções energéticas.

Os promotores estão a preparar intervenções em cerca de uma dezena de edifícios nos dois lados da fronteira que irão servir de montra a um turismo científico, o alvo do investimento de mais de 1,6 milhões de euros, financiado em 1,2 milhões pelo Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional (FEDER), no âmbito do programa INTERREG VA Espanha-Portugal (POCTEP).