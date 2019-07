Motoristas

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, admitiu hoje a utilização das forças armadas para minorar os efeitos da greve dos transportadores de combustíveis, em meados de agosto, desde que "tenha o enquadramento constitucional apropriado".

As forças armadas "estão sempre disponíveis para apoiar as necessidades que venham a ser identificadas, dentro do enquadramento constitucional apropriado", afirmou Gomes Cravinho, em declarações aos jornalistas à margem da apresentação do portal da defesa nacional e do recrutamento, no Ministério da Defesa, em Lisboa.

Sem nunca avançar com números nem condições concretas para a participação dos militares numa eventual "situação de emergência", o governante afirmou que as forças armadas têm "suficientes motoristas" para transporte de combustível e que tem a expectativa de que as negociações venham a dar resultados.