Montijo

O presidente da Câmara do Barreiro disse hoje que confia nas entidades envolvidas no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do futuro aeroporto do Montijo (Setúbal), enquanto o da Moita afirmou que "não há mitigação possível" para os impactos negativos.

"Nós confiamos e partimos de um princípio de confiança em relação às entidades envolvidas e nomeadamente aquelas entidades que promovem e fazem o estudo. E, sabendo que não há estudos meio positivos ou meio negativos. Ou é positivo ou é negativo", referiu à Lusa o autarca do Barreiro, Frederico Rosa (PS).

O presidente realçou que ainda não tinha tido oportunidade de analisar o EIA, que entrou hoje em consulta pública e pode ser consultado no 'site' da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), no entanto, ao ler o resumo já tinha conhecimento dos impactos negativos sobre a avifauna e a saúde da população, devido ao ruído.