Sudão

Cinco manifestantes, incluindo quatro estudantes, foram mortos hoje durante uma concentração na cidade de Al-Obeid, no centro do Sudão, segundo um comité de médicos próximo do movimento de contestação sudanês.

"Cinco mártires tombaram sob os disparos dos atiradores furtivos durante uma concentração pacífica", adiantou o comité de médicos em comunicado.

No mesmo comunicado, o comité deu ainda conta de um número indeterminado de feridos, mas não precisou os motivos da manifestação.