Actualidade

O BPI está a vender 200 milhões de euros de crédito malparado, disse hoje o presidente do banco, que indicou ainda que a sucursal CaixaBank Consumer Finance vai começar a operar no início de agosto.

Em conferência de imprensa em Lisboa, na apresentação dos resultados do primeiro semestre (lucros de 134,5 milhões de euros), o presidente do BPI, Pablo Forero, anunciou a venda de 200 milhões de euros de crédito de empresas com garantia, referindo que, de momento, o banco recebeu "sete ou oito" ofertas.

Contudo, acrescentou, as ofertas de compromisso firme apenas serão em setembro, sendo então decidida a venda.