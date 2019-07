Montijo

A Plataforma Cívica Aeroporto BA6 salientou hoje que o Estudo de Impacte Ambiental sobre a construção do futuro Aeroporto no Montijo vem confirmar os efeitos negativos do ruído para os moradores e os perigos para a avifauna.

"Do que já se conhece, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e as organizações que fazem parte da comissão de avaliação chamam a atenção, nomeadamente, para duas questões que a Plataforma tem vindo a colocar desde há muito tempo, que é o problema do ruído, não apenas no Barreiro e na Moita, (...) e os perigos para aviação e para a avifauna", disse José Encarnação, da Plataforma.

José Encarnação salientou que, apesar de os concelhos da Moita e do Barreiro serem dos mais atingidos, "os aviões vão começar a sua fase descendente de aproximação à pista do Montijo a partir da Quinta do Conde, no concelho de Sesimbra".