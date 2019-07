Actualidade

O parlamento australiano aprovou hoje o tratado sobre as fronteiras marítimas com Timor-Leste, ratificado há uma semana pelo parlamento timorense, após uma década de disputa entre os dois países.

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Austrália, Marise Payne, considerou que o tratado "resolve uma disputa longa sobre as fronteiras marítimas no contexto do desenvolvimento do Greater Sunrise" e lança as "fundações para um novo capítulo nas relações bilaterais".

O líder da oposição, Anthony Albanese, disse durante o debate na Câmara dos Representantes, na sexta-feira, que a prolongada disputa "não ajudou à imagem australiana de boa vizinhança com uma das nações mais jovens do planeta".