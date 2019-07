Actualidade

A equipa de futebol do Sporting começou hoje a preparar o jogo da Supertaça Cândido de Oliveira, marcado para domingo, frente ao Benfica, numa sessão na qual Bruno Gaspar já trabalhou integrado.

Um dia depois da derrota com o Valência, no 'Troféu Cinco Violinos' (2-1), os titulares desse encontro realizaram trabalho de recuperação no ginásio, enquanto os restantes atletas, entre os quais o guarda-redes Renan Ribeiro, fizeram trabalho no relvado.

O lateral Bruno Gaspar, que esteve ao serviço da seleção de Angola na Taça das Nações Africanas (CAN), já esteve às ordens do técnico Marcel Keizer, a seis dias da disputa pela Supertaça, no Estádio Algarve.