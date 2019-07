Actualidade

A presidente do maior partido da oposição cabo-verdiana (PAICV), Janira Hopffer Almada, repudiou hoje o ataque ao presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, e espera que as autoridades encontrem os presumíveis autores "com rapidez".

"Cabo Verde acordou hoje surpreendido pelo triste e lamentável acontecimento, que foi o atentado contra o Presidente da Câmara Municipal da Praia", começou por dizer a líder do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), numa publicação na sua página pessoal no Facebook.

Janira Almada disse repudiar "qualquer tipo de violência" e "todo e qualquer ato contra a integridade física".