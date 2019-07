Actualidade

O Governo abriu concurso para a abertura de 50 novos centros Qualifica, a rede dedicada à formação e educação de adultos, estando as candidaturas abertas até 13 de setembro, que devem ser entregues 'online'.

De acordo com uma nota de imprensa conjunta do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social hoje divulgada, "o Governo vai reforçar a implementação do Programa Qualifica em todo o território nacional através do alargamento da rede", que atualmente tem cerca de 300 centros espalhados pelo território nacional.

Segundo o aviso de abertura de concurso disponível na página da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP), e a página através da qual devem ser entregues as candidaturas, os critérios de seleção para os novos centros, tendo por base "a análise das necessidades dos territórios" e com o objetivo de "alargar a capacidade de resposta da rede", vão valorizar candidaturas de "entidades que, pela sua natureza, demonstrem capacidade de abrangência territorial, desenvolvam a sua atividade em setores identificados como deficitários em termos de qualificações ou junto de públicos com baixas qualificações e/ou difíceis de mobilizar para percursos de qualificação".