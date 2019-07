Actualidade

Um motim no Centro de Recuperação Regional de Altamira, um presídio localizado no Pará, no norte do Brasil, terminou hoje com 52 mortos, informou hoje a Superintendência do Sistema Penitenciário (Susipe) daquele estado.

Do total de mortos, 16 corpos foram encontrados decapitados. Além dos mortos, várias pessoas ficaram feridas.

Segundo informações veiculadas pela imprensa local, a rebelião começou por volta das 07:00 (11:00 em Lisboa) quando começava a entrega do pequeno-almoço na prisão.