Incêndios

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que houve descoordenação no ataque às chamas que afetaram Vila de Rei, Mação e Sertã, considerando que a organização do combate está "muito longe" daquilo que deveria ser.

"Houve uma assinalável desorganização no combate ao incêndio, quando eu pensava e todos pensavam e o ministro da Administração Interna tem dito que está tudo melhor desde os incêndios de 2017. As coisas poderão estar melhor, mas estão muito longe de estarem como deveriam estar", disse Rui Rio, que falava aos jornalistas após uma reunião com os autarcas dos três concelhos afetados (todos eleitos pelo PSD), que decorreu no Centro Geodésico, em Vila de Rei.

Segundo Rui Rio, até poderá ter havido meios de combate ao incêndio suficientes, mas a operação foi "desorganizada e descoordenada".