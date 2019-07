Actualidade

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACDH) da Organização das Nações Unidas (ONU) condenou hoje o assassínio de um líder indígena no Amapá, no norte do Brasil, que foi alegadamente provocado por garimpeiros.

Emyra Waiãpi, da etnia Waiãpi, foi morto na semana passada durante uma invasão de garimpeiros à aldeia de Mariry, no estado do Amapá, segundo relatos dos próprios indígenas às autoridades do país e à Fundação Nacional do Índio (Funai).

Segundo um comunicado do ACDH assinado pela chefe do órgão, Michele Bachelet, o crime seria "um sintoma preocupante do crescente problema de invasão de terras indígenas - particularmente das florestas - por mineiros, madeireiros e fazendeiros no Brasil".