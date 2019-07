Actualidade

Os hotéis e as pensões de Macau receberam quase sete milhões de pessoas nos primeiros seis meses do ano, um ligeiro aumento de 1% face a igual período do ano passado, foi hoje anunciado.

Em comunicado, os Serviços de Estatística e Censos (DSEC) indicaram que, entre janeiro e junho, ficaram hospedadas no território 6.939.000 pessoas, por um período médio de 1,5 noites.

No primeiro semestre do ano, a taxa de ocupação média atingiu 91,1%, uma subida homóloga de 1,1 pontos percentuais.