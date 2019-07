Actualidade

O sultão de Pahang, Tengku Abdullah, foi hoje coroado 16.º rei da Malásia, cargo que vai exercer durante cinco anos e para o qual foi escolhido em janeiro último, depois da inesperada renúncia do antecessor.

Numa cerimónia faustosa, no palácio nacional de Kuala Lumpur, residência oficial do monarca, Abdullah de Pahang, de 60 anos, apresentou-se vestido com um traje tradicional preto e bordados em ouro.

O sultão e a mulher percorreram várias áreas do palácio até entrarem na sala principal, onde eram esperados por cerca de 700 convidados. Ali, sentaram-se no trono, onde foram coroados, após uma breve cerimónia acompanhada pelo som de flautas e tambores.