O Banco do Japão (BOJ) decidiu hoje manter inalteradas as taxas de juro de referência e prosseguir o programa de estímulo monetário "enquanto for preciso", para alcançar uma taxa de inflação de 2%.

O comunicado da instituição emissora, aprovado no final de uma reunião de dois dias, indicou que por uma maioria de sete votos a favor e dois contra, foi decidido manter em -0,1% a taxa de juros a curto prazo para os depósitos das instituições financeiras no BOJ.

As medidas de estímulo monetário "procuram conseguir uma estabilidade dos preços de 2%" e serão mantidas "enquanto for preciso para manter esse objetivo de uma maneira estável", indicou.