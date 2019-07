Actualidade

O Teatro do Bairro "vai sair da sala para a rua", com as "Troianas", peça em cena a partir de quarta-feira, nas Ruínas do Convento do Carmo, em Lisboa, disse o encenador António Pires à agência Lusa.

Numa nova tradução de "As Troianas", de Eurípides, a "história dos últimos momentos de Troia e a sua destruição", vai ser apresentada, nas ruínas, "num texto dedicado à inutilidade da guerra e ao papel da mulher num momento de sofrimento como este", explicou o encenador.

"Num período como este que estamos a viver, em que parece que existem sempre ameaças de guerra, consideramos importante refletir e pôr em cena esse ponto de vista, onde é mostrado e dito o disparate da guerra", acrescenta.