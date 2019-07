5G

A tecnológica chinesa Huawei exigiu hoje uma "competição saudável" no desenvolvimento das redes móveis de quinta geração (5G) na União Europa, numa altura em que os Estados-membros decidem se permitem o acesso da empresa aos seus mercados.

"O 5G é provavelmente a melhor coisa que pode acontecer na Europa nos próximos dois anos. Precisamos de uma competição saudável para trazer benefícios reais às pessoas e à sociedade em geral", afirmou hoje o responsável da Huawei para as instituições europeias e vice-presidente da empresa para a Europa, Abraham Liu.

Falando aos jornalistas no centro de cibersegurança da empresa, em Bruxelas, após a empresa apresentar na China os resultados financeiros do primeiro semestre, Abraham Liu notou que a União Europeia (UE) está "a tomar, legitimamente, as suas próprias decisões sobre o 5G", numa alusão à possibilidade dada pela Comissão Europeia aos Estados-membros de poderem eliminar dos seus mercados empresas por razões de segurança, aquando da implementação desta tecnologia.