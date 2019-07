Actualidade

O CDS-PP exigiu hoje explicações públicas urgentes do ministro da Administração Interna sobre a questão da eventual incompatibilidade do secretário de Estado da Proteção Civil por o seu filho ter feito contratos com o Estado.

"O silêncio do Governo é inadmissível. O ministro tem de vir dar explicações o mais rapidamente possível" perante a "sucessão de casos" na área da administração interna que deixa o ministro "fragilizado", afirmou à agência Lusa o dirigente e deputado centrista Telmo Correia.

Para o parlamentar do CDS, o Governo e o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, têm que vir rapidamente esclarecer se consideram que o secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, está ou não em incompatibilidade face às últimas notícias, do Observador e do Jornal de Notícias.