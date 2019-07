Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem "fortemente indiciado" por ter ateado um incêndio na tarde de segunda-feira num prédio devoluto na freguesia do Bonfim, no Porto, anunciou hoje aquela força policial.

Em comunicado, a PJ indica que o detido, de 54 anos, terá ao início da tarde de segunda-feira "provocado a ignição num colchão, com recurso a um isqueiro, após um episódio de discussão com outro residente, relacionado com supostas dívidas e permanência de cães no interior da habitação, que ambos ocupavam ilegalmente".

A detenção ocorreu fora de flagrante delito numa residência integrante daquele prédio devoluto localizado na Rua Pinto Bessa, no Bonfim.