Actualidade

A GNR apreendeu uma tonelada de tabaco em bruto e 40 mil cigarros na operação com o nome de código "Traveler", que incluiu a realização de 58 buscas repartidas por três concelhos do Norte, informou hoje fonte policial.

Ainda durante a ação, desenvolvida na segunda-feira pelo Destacamento de Ação Fiscal do Porto da GNR, foi detido um homem, por posse de arma proibida, e 10 outros foram constituídos arguidos, revelou à agência Lusa o capitão Ricardo Amaro, da Guarda Republicana.

Mobilizando 97 militares da GNR e contando com o apoio da PSP, as 58 buscas foram realizadas em domicílios, garagens, viaturas, estabelecimentos e armazéns, em Paredes, Gondomar e Vila Nova de Gaia, que permitiram apreender 959 quilos de folha de tabaco em bruto e de corte fino, 40 mil cigarros, sem estampilha fiscal, além de oito máquinas de corte de tabaco, pulverizadores e diversos outros utensílios utilizados para a manufaturação de cigarros, cinco balanças utilizadas na pesagem do tabaco, 24 telemóveis, computadores e periféricos, uma arma de fogo e 16 mil euros em numerário.