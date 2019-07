Actualidade

Um corpo encontrado na segunda-feira à noite no rio Loire foi identificado pelas autoridades francesas como pertencendo ao jovem lusodescendente desaparecido em Nantes em junho, noticiou hoje a BFMTV.

Steve Maia Caniço, lusodescendente de 24 anos, estava desaparecido desde 22 de junho, em França, tendo sido visto pela última vez durante uma intervenção policial numa festa em que participava, em Nantes.

Steve Maia Carriço participava numa festa de música tecno, no âmbito da tradicional Festa da Música, que se realizou em todas as cidades de França, com milhares de pessoas. Em Nantes, quando a festa degenerou em distúrbios, a polícia interveio e várias pessoas caíram à água.