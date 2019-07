Actualidade

O futebolista Carlos Vinicius, contratado quando o Benfica já estava em digressão nos Estados Unidos, fez hoje o primeiro treino com Bruno Lage, no centro de estágios do Seixal, onde os 'encarnados' preparam a Supertaça.

O avançado brasileiro, de 24 anos, foi contratado por 17 milhões de euros ao Nápoles, embora na última época tenha estado cedido pelo clube italiano, primeiro ao Rio Ave e, depois, ao Mónaco.

Hoje, o treinador pôde observar o avançado, num treino em que Bruno Lage aproveitou para "dar minutos" aos jogadores menos utilizados na pré-época, em especial na International Champions Cup, nos Estados Unidos.