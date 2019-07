Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou hoje a China de "mudar sempre o que foi acordado" para seu benefício e ameaçou Pequim com uma posição mais dura no comércio bilateral se vencer as eleições de 2020.

"A China está a fazer muito mal, o pior em 27 anos", disse o Presidente em uma sequência de mensagens publicadas na sua conta do Twitter.

"Eles deveriam começar a comprar os nossos produtos agrícolas agora e não há sinal de que estejam a fazer isso", declarou ainda.