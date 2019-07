Incêndios

O PSD exigiu hoje ao ministro da Administração Interna "explicações públicas, cabais e integrais" face à "balbúrdia que reina" no ministério que tutela e que, considerou, "revela uma promiscuidade enorme" entre o aparelho do PS e o Estado.

Em declarações à agência Lusa, o deputado do PSD Carlos Peixoto considerou que "aquilo que deve ser evidenciado neste momento é a grande balbúrdia que reina no Ministério da Administração Interna", liderado por Eduardo Cabrita, referindo-se ao caso das golas antifumo e à eventual incompatibilidade do secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, por a empresa em que o filho trabalha e da qual é sócio ter feito contratos com o Estado.

"Tudo isto é lamentável, tudo isto é grave e tudo isto revela uma promiscuidade enorme entre o aparelho do PS e questões de Estado, que devem ser tratadas com independência, com isenção e com total transparência", acusou.