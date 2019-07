Actualidade

A Reserva Federal (Fed) iniciou hoje uma reunião de política monetária com a expectativa de um corte nas taxas de juro, que seria o primeiro em mais de uma década, sob pressão do presidente norte-americano, Donald Trump.

O comité de política monetária da Fed divulga na quarta-feira às 19:00 (hora de Lisboa) um comunicado com as conclusões da reunião e pouco depois o presidente do banco central, Jerome Powell, vai explicá-las em conferência de imprensa.

A última subida dos juros, que atualmente estão entre 2,25% e 2,5%, ocorreu em dezembro. Desde então, o banco central tem referido que será "paciente" no processo de gradual normalização da política monetária.