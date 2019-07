Motoristas

A Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA) pediu hoje ao Governo para reforçar o número de postos algarvios da Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA) devido à "especificidade" da região.

Em comunicado, os empresários referem que as propostas anunciadas são "claramente insuficientes" face aos problemas esperados pela greve de motoristas e que o Governo deve "adequar e reforçar as medidas de emergência a esta realidade complexa de uma região especial, que é o Algarve, no ponto mais alto do verão".

O Algarve terá 22 postos de abastecimento de emergência caso seja necessário declarar crise energética no âmbito da greve dos motoristas de matérias perigosas e mercadorias, que se inicia em 12 de agosto, apenas mais dois postos do que aqueles estipulados para a região na greve dos motoristas do passado mês de abril.