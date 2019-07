Actualidade

O trabalho do diretor português de fotografia Rui Poças estará em destaque a partir de quinta-feira, no Brasil, com a mostra de cinema "A Luz Invisível de Rui Poças", no Centro Cultural de São Paulo.

Na mostra, que decorre entre quinta-feira e 06 de agosto, será exibida "uma pequena seleção de alguns dos trabalhos mais emblemáticos" de Rui Poças, segundo informação disponível na página oficial do Centro Cultural de São Paulo na rede social Facebook.

Ao longo de cinco dias serão exibidos "Tabu", "A cara que mereces" e "Aquele querido mês de Agosto", de Miguel Gomes, "O Ornitólogo", "O Fantasma", "Morrer como um homem" e "Odete", de João Pedro Rodrigues, "Zama", de Lucrecia Martel, "As boas maneiras", de Juliana Rojas e Marco Dutra, e "Hilda Hist pede contato", de Gabriela Greeb.