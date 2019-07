Actualidade

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) terá de emitir 2.000 milhões de euros em dívida subordinada até 2022, o que o presidente do banco público considerou "acomodável" apesar dos custos que significará.

Este valor, definido pelas autoridades europeias, foi hoje anunciado na apresentação de resultados do banco público do primeiro semestre (aumento do lucro em 46% para 282,5 milhões de euros) e tem que ver com dívida subordinada que os bancos europeus com importância sistémica são obrigados a emitir para fazer face a eventuais resoluções.

"É perfeitamente acomodável" fazer essas emissões, disse hoje Paulo Macedo.