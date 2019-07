Actualidade

A presidente do PAICV, maior partido da oposição cabo-verdiana, afirmou hoje que se for Governo pretende voltar a ter o controlo da transportadora aérea nacional TACV, parcialmente privatizada este ano.

Em entrevista à agência Lusa, na cidade da Praia, Janira Hopffer Almada, presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), acusou o Governo de ter vendido a companhia aérea "a preço de rifa", negócio em que o Estado "ainda não recebeu um único tostão", com a "agravante" de que todo o passivo "ficou com os cabo-verdianos" e a "parte boa para a nova empresa".

Questionada pela Lusa, Janira Hopffer Almada defendeu que a solução passa pela retoma do controlo da agora designada Cabo Verde Airlines por parte do Estado: "Naturalmente. Mesmo sem a maioria das ações é possível que o Estado, para certas decisões estratégicas, tenha um peso diferente e relevante. E qualquer Governo de um país arquipelágico tem de ter isso em atenção antes de decidir colocar a sua companhia de bandeira nas mãos de qualquer outra empresa, sem ter qualquer poder decisão".