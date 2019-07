Actualidade

A presidente do PAICV, maior partido da oposição cabo-verdiana, afirmou hoje que as críticas do atual Governo ao programa "Casa para Todos", do anterior executivo, visam "esconder a sua falta de alternativas" para a habitação.

A posição foi transmitida em entrevista à agência Lusa, na cidade da Praia, por Janira Hopffer Almada, presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, que acusou o chefe de Governo, Ulisses Correia e Silva, líder do Movimento para a Democracia (MpD), de se preparar para distribuir as casas deste programa antes das eleições autárquicas de 2020.

"É uma almofada do atual Governo para esconder a sua falta de alternativa para a habitação", afirmou Janira Hopffer Almada, reagindo às críticas do primeiro-ministro ao programa lançado pelo executivo anterior, do PAICV.