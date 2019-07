Actualidade

A Procuradoria-Geral da República de Angola alterou a medida de coação aplicada ao ex-director-geral do Instituto Nacional de Estradas de Angola (INEA), Joaquim Sebastião, que vai sair da prisão com termo de identidade e residência.

De acordo com o diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da PGR, Álvaro João, citado pela agência de notícias angolana, Angop, a medida de coação será alterada porque o arguido, preso desde janeiro passado, terá atingido o limite do prazo de prisão preventiva.

Nas últimas horas, foram postas a circular nas redes sociais informações que apontavam para uma suposta libertação de Joaquim Sebastião, nesta terça-feira, sendo estas desmentidas mais tarde pelo responsável pela comunicação da PGR.