Eleições

O secretário-geral do PSD defendeu hoje que a direção só excluiu um nome das listas de candidatos a deputados, o do ex-líder parlamentar Hugo Soares, considerando que as restantes divergências foram de ordenação.

"Há sempre neste processo de negociações cedências mútuas, mas o resultado final apresentado é largamente consensual e só num caso saiu ou entrou alguém sem colaboração com a comissão política distrital", afirmou José Silvano, em conferência de imprensa, antes do arranque do Conselho Nacional do PSD, em Guimarães, distrito de Braga.

O secretário-geral social-democrata defendeu que, ao contrário do que foi divulgado na comunicação social, "apenas houve uma exclusão nas listas por parte da Comissão Política Nacional", o do ex-líder parlamentar Hugo Soares.