Eleições

O antigo deputado e histórico do PSD Jorge Neto acusou esta noite Rui Rio de fazer "uma limpeza" na listas para as eleições legislativas de outubro, alertando haverá reflexo no resultado e na "qualidade" da futura bancada parlamentar.

Em declarações à Lusa, à margem do Conselho Nacional do PSD, que se reúne esta noite em Guimarães para, entre outros pontos, aprovar as listas a deputados para as eleições de 06 de outubro, o também membro do Conselho Estratégico do PSD considerou que o critério de escolha dos candidatos à Assembleia da Republica foi "amiguismo e fidelidade a certas pessoas".

"Afigura-se-me perfeitamente legítimo que a direção queira fazer uma renovação, nada a opor. O que me parece é esta renovação foi feita sem conta, peso e medida, sem ponderação, sem equilíbrio, sem bom senso e chamar-lhe renovação é eufemismo, isto é uma limpeza", declarou.