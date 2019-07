Actualidade

As autoridades da Coreia do Sul anunciaram que a Coreia do Norte disparou hoje dois mísseis balísticos de curto alcance, a partir da costa oriental do país.

De acordo com o Estado-maior conjunto sul-coreano, que inicialmente tinha afirmado terem sido disparados "vários projéteis não identificados", o primeiro míssil balístico foi lançado às 05:06 (21:06 de terça-feira em Lisboa) e o segundo 21 minutos depois.

Os dois projéteis alcançaram uma altura de 30 quilómetros e percorreram cerca de 250 quilómetros antes de cair no mar, indicou a agência de notícias sul-coreana Yonhap, que citou dados oficiais.