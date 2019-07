Eleições

O ainda deputado do PSD Hugo Soares fez hoje "duras críticas" a Rui Rio, afirmando que o veto da Direção Nacional é uma "medalha cheia de futuro", disseram à Lusa fontes do PSD, presentes no discurso do ex-líder parlamentar.

O deputado, eleito nas legislativas de 2015 pelo círculo de Braga, foi excluído das listas à Assembleia da República para as eleições de outubro por "vontade expressa" da Direção Nacional do Partido.

Na sexta-feira, o secretário-geral do PSD, José Silvano, confirmou que o nome de Hugo Soares foi o "único vetado" nas listas às legislativas, ainda antes da reunião do Conselho Nacional, que ainda decorre, em Guimarães.