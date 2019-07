Eleições

Dos 89 deputados eleitos pelo PSD em 2015, 49 estão fora das listas para as legislativas que foram aprovadas na terça-feira pela Comissão Política Nacional, o que corresponde a 55% do total.

Há quatro anos, esse valor em relação à anterior legislatura tinha sido de 45%.

Indicados nas listas pelas estruturas, mas excluídos da versão final pela Comissão política Nacional, não voltarão à Assembleia da República na próxima legislatura nomes como os da ex-ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque, do ex-líder parlamentar Hugo Soares, do anterior secretário-geral Matos Rosa ou do antigo 'vice' do grupo Amadeu Albergaria.