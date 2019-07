Actualidade

Dezenas de voos a partir ou a sair de Macau foram hoje cancelados devido à presença de um ciclone tropical a sul do território, informou o aeroporto internacional (MIA).

Pelo menos 17 voos provenientes de Taiwan, do Japão e do interior da China foram cancelados, segundo o 'site' oficial do aeroporto.

De igual forma, 19 voos com destino a Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Vietname e interior da China não se vão realizar.