Eleições

O ex-líder do PSD Luís Filipe Menezes defendeu hoje que o atual patamar do partido "não foi construído" pelo presidente Rui Rio, responsabilizando quem fez "o discurso do diabo" sobre a governação socialista.

"Não foi o dr. Rui Rio quem construiu este patamar negativo, íngreme, de que partimos para começar esta corrida", afirmou Menezes, em declarações aos jornalistas à saída do Conselho Nacional do PSD, depois de ter pedido dentro da reunião "um resultado honroso" para as legislativas de 06 de outubro.

Sem nunca referir o nome do anterior líder do PSD Pedro Passos Coelho, Menezes defendeu que os resultados do partido seriam ainda mais baixos do que as sondagens apontam "se o PSD tivesse continuado com o discurso do diabo".