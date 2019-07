Actualidade

O Governo timorense aprovou hoje um teto fiscal de 1,6 mil milhões de dólares (1,4 mil milhões de euros)para o Orçamento Geral do Estado de 2020, com mais gastos na saúde, educação e proteção social.

O teto fiscal foi apresentado pela ministra das Finanças interina, Sara Lobo Brites, durante a reunião semanal do Conselho de Ministros, em que se analisaram também as prioridades do país para o Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020.

As contas públicas do próximo ano têm três áreas prioritárias de ação, incluindo "o desenvolvimento do capital social, com enfoque na educação e formação, na saúde e fornecimento de água potável e infraestruturas de saneamento básico".