Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em alta, com o seu principal índice, o PSI20, a subir 0,28%, para os 5.043,72 pontos.

Na terça-feira, o índice PSI20 fechou com uma descida acentuada de 2,05% para 5.029,67 pontos, em linha com as perdas das principais praças europeias.

SB (PE) // SB