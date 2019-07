Actualidade

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, chegou hoje ao Iraque para uma visita à força portuguesa destacada no país, que participa no treino e formação das forças iraquianas no quadro da operação internacional "Resolução Inerente".

Esta é a primeira deslocação deste ministro da Defesa ao Iraque, prevendo-se que participe num almoço com militares portugueses destacados na base militar "Grã Capitan", no campo de treino de Besmayah, a cerca de 50 quilómetros da capital iraquiana, Bagdad.

O 9.º contingente nacional na operação "Resolução Inerente", da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI), integra 30 efetivos, incluindo três mulheres, provenientes de várias Unidades da Brigada de Intervenção e tem como comandante o major André Barros.