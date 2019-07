Actualidade

A divisão no Partido Democrata norte-americano, entre candidatos à Casa Branca de esquerda e moderados, dominou o segundo debate, com Bernie Sanders e Elizabeth Warren a imporem as suas visões de como derrotar Donald Trump em 2020.

Longe do esperado confronto entre Sanders e Warren, os aspirantes à nomeação democrata mais populares da noite de terça-feira, os senadores atacaram um grupo de moderados, com resultados muito inferiores nas sondagens de opinião, liderado pelo ex-congressista John Delaney.

"Não entendo porque alguém se candidata à presidência dos Estados Unidos para falar do que não podemos fazer ou daquilo pelo qual não devemos lutar", disse Warren sobre os candidatos democratas moderados, que acusou se usarem argumentos dos republicanos.