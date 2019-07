Actualidade

A reunião entre as delegações da China e dos Estados Unidos para pôr fim a disputas comercias que duram há um ano terminou hoje sem acordo, cerca de 40 minutos antes do previsto e sem declarações aos jornalistas.

O representante do Comércio e o secretário do Tesouro dos EUA, Robert Lighthizer e Steven Mnuchin, partiram para o aeroporto de Xangai logo após o fim do primeiro frente-a-frente com o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, desde que os presidentes Donald Trump e Xi Jinping acordaram um segundo período de tréguas, no mês passado.

Analistas consideraram improvável um avanço célere nas negociações, face às divergências profundas entre os dois governos sobre a política industrial e o superavit comercial da China.