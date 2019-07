Actualidade

O primeiro-ministro de Cabo Verde afirmou hoje, na Assembleia Nacional, que o Estado da Nação "é de otimismo e confiança" e que o país espera celebrar este ano a declaração da Morna como Património Mundial Imaterial da Humanidade.

Ulisses Correia e Silva discursava no parlamento, na cidade da Praia, no anual debate do estado da Nação, sessão que encerra o ano parlamentar, tendo destacado vários indicadores do país, desde logo a taxa de crescimento, que em 2018 se cifrou nos 5,5% do Produto Interno Bruto.

"O Estado da Nação é de otimismo e de confiança dos cabo-verdianos no seu país. Mas mesmo assim, não estamos aqui para pintar a nação de cores. Existe uma cor já que identifica a nação cabo-verdiana: a cor azul da nossa bandeira", afirmou o primeiro-ministro e líder do Movimento para a Democracia (MpD).