Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros defendeu hoje que o regime de incompatibilidades deve ter uma "interpretação razoável" e recusou que a polémica em torno de negócios de familiares de membros do Governo com o Estado fragilize o executivo.

"Do nosso ponto de vista, lendo a Constituição, pensando nas regras gerais da interpretação das leis, parece-nos que a interpretação de lei de 95 tem de ser uma interpretação razoável", respondeu, após questionado sobre que consequências o Governo irá retirar quanto à situação do secretário de Estado da Proteção Civil, cujo filho é sócio de uma empresa que tem negócios com o Estado.

Para o ministro dos Negócios Estrangeiros, o caso do filho do secretário de Estado "é um caso típico que mostra bem o absurdo de uma interpretação literal da lei que esquecesse o princípio constitucional da proporcionalidade".