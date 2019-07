Actualidade

O responsável pelo único banco de leite humano do país defende o alargamento para seis meses da licença de amamentação e diz que as empresas deviam incentivar as trabalhadoras a extrair o leite no local de trabalho.

Israel Macedo, responsável pelo Banco de Leite Humano que funciona na Maternidade Alfredo da Costa (Lisboa), sublinha, a propósito do Dia Mundial do Aleitamento Materno, que se assinala na quinta-feira, que "o leite humano é extremamente difícil de imitar" e dá ao bebé "proteção e defesas" para o resto da vida.

"Não é só um alimento. É algo de biológico que a mãe está a dar ao bebé a nível de bactérias, defesas e informação relativa ao meio ambiente e a proteções em relação a potenciais agressores", afirmou, frisando que o leite materno "vai preparar o corpo do bebé para vir a ter menos diabetes, menos obesidade e para ter uma saúde cardiovascular melhor".