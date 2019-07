Actualidade

O Banco de Leite Humano da Maternidade Alfredo da Costa (Lisboa) tem 25 dadoras que alimentam prematuros de outras mães e o responsável pela estrutura culpa os "constrangimentos financeiros" pela não abertura de um serviço idêntico no norte do país.

Em declarações à agência Lusa, Israel Macedo, responsável pelo único banco de leite humano do país, criado há 10 anos, defende que faria sentido abrir uma estrutura do género no norte do país, que tem uma natalidade que supera a do sul.

"É uma zona com densidade populacional e natalidade que supera a zona sul e teria todo o interesse ter um banco de leite", que até poderia ter capacidade para fornecer a região centro, afirmou.