Actualidade

A organização Human Rights Watch (HRW) condenou hoje a lei de amnistia para crimes das forças de segurança e da Renamo, aprovada na segunda-feira pelo parlamento de Moçambique, considerando que promove a impunidade e abre caminho a abusos futuros.

"A lei de amnistia aprovada esta semana é uma traição aos milhares de vítimas dos conflitos em Moçambique. O parlamento ignorou famílias que esperam há muito por justiça, apoio e compensações por parte do Estado. Infelizmente, esta lei fará mais do que garantir impunidade para crimes graves do passado, irá provavelmente abrir o caminho a futuros abusos", considerou o diretor da HRW para o Sul de África, Dewa Mavhinga.

O parlamento de Moçambique aprovou, na segunda-feira, uma lei de amnistia geral que isenta de acusação os membros das forças governamentais e dos combatentes do maior partido da oposição Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) por crimes cometidos entre 2014 e 2018.