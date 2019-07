Actualidade

O Sporting regressou hoje aos treinos, numa sessão em que o futebolista Jovane Cabral já trabalhou "sem limitações", a quatro dias da Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Benfica.

O extremo cabo-verdiano tinha estado condicionado na segunda-feira, realizando tratamento a mialgias de esforço na coxa esquerda, e na terça-feira o plantel 'leonino' gozou um dia de folga.

No regresso a Alcochete, o treinador Marcel Keizer já contou com Jovane Cabral, mas Stefan Ristovski, Valentin Rosier e Rafael Camacho continuam com trabalho limitado, e Battaglia ainda num longo processo de recuperação a uma rotura de ligamentos.